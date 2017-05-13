أحمد خميس
أبلغ مواطن عمليات وزارة الداخلية بوجود عمليات ارهابية على وشك الوقوع في منزله، فاستنفر مدير أمن الجهراء وتحركت دوريات الأمن العام والنجدة والمباحث الى موقع البلاغ.
وعند قرع باب المنزل خرج المبلغ وكان بحالة غير طبيعية وتبين انه سكران وطالب رجال الأمن بإبعاد الدوريات الأمنية التي طوقت المكان ثم دخل الى المنزل وأغلق الباب بوجه رجال الأمن ثم خرج ابن المبلغ وأفاد بأن هناك أوامر بالقاء القبض على والده حسب ادعائه ولكن اتضح الأمر بأن هناك خلافات عائلية جعلت المبلغ يقوم بازعاج السلطات الامنية وجار تسجيل قضية بحقه واحالتها إلى الجهات المعنية.