اتهم مواطن شخصا من عائلته والده فيما اعتبرت مشاجرة عائلية، وقال المبلّغ الذي يعمل بوزارة الداخلية في بلاغ قدمه الى مخفر الواحة ان والده تعرض للضرب من قبل شخص حدده بالاسم وتبين لاحقا انه من العائلة، وقال المدعي ان الإصابات التي لحقت بوالده استلزمت احتجازه بأحد الأجنحة بمستشفى الجهراء.

وقدم تقريرا طبيا تضمن وجود جرحين قطعيين بالجهتين الأمامية والخلفية للصدر الأول بطول 2 سم وعمق نصف سم، بينما الآخر طوله سم واحد وبعمق ربع سم، وأمر وكيل النيابة بتسجيلها جنحة اعتداء بالضرب وإحالتها لجهات الاختصاص.



في سياق آخر، اتهم وافد مصري في بلاغ قدمه الى مخفر اشبيلية شخصا تونسيا بالاعتداء عليه بالضرب في احدى الجمعيات التعاونية، وأحضر المدعي تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت به وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.