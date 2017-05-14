أحمد خميس



نفت الإدارة العامة للطيران المدني صحة ما يتم تداوله بشأن «الحادث المؤسف» الذي أودى بحياة أحد عناصر الأمن الخاص مبينة أن «الحادث وقع في أحد مباني وزارة الداخلية خارج نطاق الطيران المدني وليس داخل مطار الكويت الدولي كما يشاع».



وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي في بيان صحافي أمس السبت إن ما يتم تداوله بشأن وفاة وكيل ضابط طلال عذاب العنزي المنتسب لإدارة حماية الطائرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاص نتيجة خروج طلقة من سلاحه الناري لم يقع في مطار الكويت الدولي وإنما في أحد مباني وزارة الداخلية خارج نطاق الطيران المدني.



وأهاب الهاشمي بالجميع لضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة تجنبا للشائعات والمغالطات.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أمس أن أحد عناصر إدارة حماية الطائرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاص أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ أثناء قيامه بفحص السلاح الناري الخاص به ما أدى إلى وفاته.



وأوضحت في بيان صحافي أنه لدى توجه مجموعة من قوة إدارة حماية الطائرات إلى القسم المختص بتسلم الأسلحة النارية وأثناء عملية فحص الأسلحة والتأكد من جهوزيتها خرجت رصاصة من سلاحه ما أدى إلى وفاته وإصابة زميله الرقيب أول أحمد عيسى الشطي حيث تم اسعافه إلى المستشفى.



وأضافت أن التحقيقات الأولية في الحادث «المؤسف» تشير إلى أن الرصاصة التي أدت إلى وفاة الوكيل ضابط العنزي خرجت من سلاحه وأن التحقيقات لا تزال مستمرة للوقوف على كامل ملابساته.