هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

أصيب ٥ أشخاص نتيجة حريق شب في منزل بمنطقة سعد العبدالله فجر امس السبت، وكان بلاغ قد ورد الى عمليات الإطفاء عن الحريق فتم توجيه فرقتي إطفاء مركزي الجهراء الحرفي والجهراء الى موقع البلاغ، وعند وصول رجال الإطفاء للموقع تبين ان الحريق يقع في غرفة في الدور الأرضي وأن هناك أشخاصا محتجزين في الدور الأول.



ما حدا برجال الإطفاء الى اقتحام المنزل وإنقاذ عائلة مكونة من ٥ أشخاص أصيبوا بالاختناق نتيجة كثافة الدخان، حيث سلمهم رجال الإطفاء الى فنيي الطوارئ الطبية المتواجدين في الموقع وتم نقلهم الى المستشفى، حضر الى موقع الحادث مراقب تحقيق حوادث الحريق المقدم سيد موسوي ومن مركز إطفاء الجهراء الحرفي النقيبان أحمد عبيد الصليلي وناصر المالك ومن مركز إطفاء الجهراء النقيب صلاح نعمة الشمري.