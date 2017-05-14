أحمد خميس

شرع رجال مباحث الفروانية في البحث عن شخص مجهول تجرأ بارتكاب واقعة غريبة تمثلت في دخول منزل يقيم به آسيويون في خيطان وسلبه أحد الوافدين 300 دينار.



هذا، واستطاع أحد جيران المسلوب التقاط رقم لوحة المركبة التي كان على متنها الجاني وتقديم بيانات المركبة الى رجال الأمن تمهيدا لاتخاذ ما يلزم وسط فرضية ان تكون اللوحة مسروقة أو المركبة المستخدمة بكاملها مسروقة.

وبحسب مصدر امني فإن وافدا هندي الجنسية تقدم الى مخفر خيطان وقال ان شخصا بزي وطني دخل الى حيث يقيم وأبلغه بأنه مباحث ثم كبّل يديه بكلبشة بلاستيكية ثم فتّش الغرفة وسرق 300 دينار وهرب ولكن أحد جيرانه أبلغه بأنه التقط لوحة المركبة التي كان الجاني يستقلها.