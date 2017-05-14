عبدالله قنيص

تكللت الجهود التي بذلها رجال إدارة العمالة المنزلية وبدعم وتعاون من قبل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي بالتعجيل بسفر وافدة مدغشقرية مصابة بالسرطان وفي مراحل اخيرة يصعب معها الشفاء.



وبحسب مصدر امني فإن ادارة العمالة المنزلية تواصلت مع سفارة مدغشقر في الرياض لسرعة استخراج وثيقة تستطيع بموجبها الوافدة مغادرة البلاد الى جانب تمكين الوافدة من اسقاط المخالفات المترتبة كونها مسجلا بحقها قضية تغيب، واضاف المصدر ان بلاغا ورد من مستشفى مكي جمعة عن ان وافدة مدغشقرية في حالة سيئة جدا وهناك ساعات تفصل بينها وبين ملاقاة ربها، وان الوافدة لا توجد بيانات لها.

وتبين ان الوافدة خادمة وسجل بحقها قضية تغيب، وعلى الفور تم الايعاز الى ادارة العمالة المنزلية التي حددت كفيلها وتبين انه لا يوجد بحوزته جواز سفرها، وعليه تم التواصل مع السفارة واستخراج وثيقة كما قامت ادارة العمالة بالتواصل مع احدى اللجان والتي وفرت تذكرة سفر للوافدة المريضة.

من جهة اخرى، استدعت ادارة العمالة المنزلية مواطنة وإلزامها بدفع 3500 دينار الى حساب وافدة فلبينية كانت تعمل لديها ولم تقم المواطنة بدفع راتبها لمدة 3 سنوات، كما ألزمت السيدة بدفع قيمة تذكرة الطيران.



وكانت الوافدة لجأت الى سفارة بلدها للابلاغ عن عدم تقاضيها راتب فتم استدعاء المواطنة التي اعترفت بانها لم تدفع الراتب نظرا لانها كانت منشغلة ببناء بيت وان كل ما كانت تتحصل عليه كانت تضعه في البناء وعليه تم إلزامها بدفع المبالغ المتراكمة عليها.