الكدم: قدرات زوارق الإطفاء البحري قادرة على التعامل مع أي طارئ

محمد الجلاهمة

نفى مصدر مسؤول في الادارة العامة لخفر السواحل صحة ما ورد على لسان أحد المواطنين من أن أقاربه طلبوا مساعدة من وزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل وكذلك الادارة العامة للإطفاء خلال سرايات الاسبوع الماضي وبحسب المصدر فإن صاحب المقطع سرد حديثا مغلوطا وان المواطن وصل الى الشاطئ وان طراده لم يكن معطلا، مؤكدا ان الادارة العامة لخفر السواحل تتعامل مع أي بلاغات بشكل جدي ودون أي تردد خاصة أن الأمر يتعلق بحياة أشخاص أو ممتلكات يمكن ان تتعرض للضرر.



ولفت المصدر إلى ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لخفر السواحل اللواء الشيخ محمد اليوسف يتابع كل البلاغات الواردة إلى عمليات وزارة الداخلية خاصة في الاجواء البحرية غير المستقرة ويتعامل معها بكل سرعة وحزم.



إلى ذلك قال مدير الاطفاء البحري المقدم بدر الكدم في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان الادارة العامة للإطفاء تتلقى البلاغات التي يتم التعامل معها من قبل عمليات الداخلية 112 وان الادارة العامة للاطفاء لم تتلق بلاغا عن تعرض طراد لغرق خلال سرايات الاسبوع الماضي، مؤكدا أن الاطفاء البحري لو تلقى بلاغا لكان قد تحرك بشكل عاجل.

وأكد ان قدرات الزوارق المتوافرة لدى الاطفاء البحري تجعلها قادرة على التحرك والتعامل مع أي بلاغات في أي ظروف مناخية.



ومضى بالقول إذا كانت الظروف الطبيعية جيدة ووقع عطل أو ما شابه فهناك شركة خاصة تتعامل مع هذه الاعطال بمقابل ولكن هذا لا يمنع مطلقا من التجاوب مع أي بلاغ فيه مساس بأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.

إلى ذلك جدد مصدر رفيع في خفر السواحل التأكيد على ان دور خفر السواحل والى جانب ان تعاملها مع كافة البلاغات المرتبطة بسلامة المواطنين والمقيمين فهي معنية بالتصدي لمحاولات المساس بأمن الوطن والتصدي لكافة المهربين لما تملكه من منظومة رادارية على مستوى متقدم.

وأردف المصدر بالقول إن ما جاء في التواصل الاجتماعي من حديث مغلوط في المعلومات، حيث ان المواطن كان في عرض البحر عندما ضربته السرايات ولم يكن طراده عطلانا والدليل أن المواطن استطاع الوصول إلى البر دون أي مساعدة وكان رجال خفر السواحل يتابعون هذا المواطن عن طريق المراقبة الرادارية المنتشرة في المياه الاقليمية ولكن المواطن كان لديه هاجس من الخوف والارتباك بعد تغير الاجواء المتقلبة وتم الاتصال معه وارشاده إلى أقرب نقطة أمنية.

ودعا المصدر جميع مرتادي البحر للتنزه وللصيد الى الابلاغ قبل الابحار.



من خلال الاتصال على عمليات خفر السواحل التي يتم خلالها تسجيل رقم الهاتف وربطه مع الشبكة الرادارية للخفر حتى يتم التوصل إليه بسرعة عند حدوث أي طارئ أو حاجة لمساعدته دون عناء كما يتم تحذير مرتادي البحر عند تقلبات الاجواء وغيرها.

وأكد المصدر أن لدى خفر السواحل بالجزر والشريط الساحلي.