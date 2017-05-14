محمد الجلاهمة

أحبط رجال جمارك العبدلي امس محاولتين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة نوع كبتاغون بواقع ٢٤ ألف حبة و١٦ ألف حبة في ضبطية أخرى.



وكان رجال جمارك العبدلي اشتبهوا في شاحنة قادمة من العراق ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخضاعها للتفتيش وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط ٢٤ ألف حبة وقد أخفيت بطريقة سرية فوق الإطار الأمامي من الجهة اليمنى، ولم تمر ساعات على الضبطية السابق ذكرها حتى تم الاشتباه في شاحنة أخرى وأخضعت هي أخرى لعمليات التفتيش وضبط في مخبأ سري على نحو ١٦ ألف حبة نوع كبتاغون ايضا.

هذا، وأشرف على الضبطيتين مدير الجمرك البري بالتكليف السيد مشعان السعيدي وتم اخطار وزارة الداخلية لتسلم المضبوطات والمتهمين واستكمال الاجراءات القانونية.