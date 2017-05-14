أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن الكويت تقدم مثالا يحتذى في ترسيخ الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لمنتسبيها قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا ومدنيين.

وأوضح الحشاش الذي يترأس وفد الكويت في المؤتمر العربي السادس لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية الذي انعقد مؤخرا في تونس أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يؤمن إيمانا راسخا بأن الدعم المتواصل لهذه الرعاية قاعدة ضرورية وأساس لا يمكن الاستغناء عنه لكي يقدم رجال الأمن أقصى ما في وسعهم من جهد وعطاء لخدمة أمن الوطن وأمان أبنائه.

وقدم الحشاش للمؤتمر ورقة عمل بعنوان «مواجهة ظاهرة العزوف عن العمل الأمني.. رؤية للأسباب... والمعالجات» تناول فيها أهمية البحث العلمي لمعرفة أسبابها مشيرا إلى أن العمل الشرطي بطبيعته عمل مضن وشاق فهدفه هو تعقب المجرمين وملاحقة الخارجين عن القانون والتصدي للجريمة قبل وقوعها، والاهتمام بكافة المشاكل الأمنية التي تعترض المواطنين، ملمحا إلى عدم تكافؤ المزايا المادية والمعنوية لرجل الشرطة مع ما تتضمنه طبيعة عمله من مخاطرة مستمرة وتضحيات مما يؤدي بالضرورة إلى العزوف عن العمل الشرطي بالنظر إلى وجود مجالات عمل مجزية مادية أكثر ولا تنطوي على مخاطر مماثلة.

كما تناول العميد عادل احمد الحشاش أزمة الثقة بين المؤسسة الأمنية وبين أبناء المجتمع، الذين يرون في رجال الشرطة أداة في يد السلطة التنفيذية، بينما يرى رجال الشرطة أنهم في خدمة الشعب من خلال عملهم لإقرار الأمن والاستقرار ورد الحقوق لأصحابها.. وأزمة الثقة تلك تلقي بظلالها على رغبة أبناء المجتمع في الالتحاق بالعمل الشرطي.

واختتم الحشاش ورقة العمل بضرورة التركيز على تعزيز العلاقات بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام وتوثيق الروابط بين وزارة الداخلية وأبناء المجتمع بالاضافة الى توعية الأسرة العربية بأهمية دور رجل الشرطة.

ولاقت ورقة العمل التي تقدم بها وفد الكويت لوثيقة المؤتمر إشادة جماعية من المؤتمر لما تحتويه من نهج اجتماعي عالي المستوى للجهاز الأمني.