محمد الجلاهمة

أصدر محقق مخفر الظهر أمرا بضبط وإحضار 4 أشخاص يرجح انهم مواطنون لتوجيه اتهامات لهم متعلقة بمقاومة رجال أمن واتلاف مال دولة وتمكين من الهرب، فيما احتجز شخصان اخران في نظارة المخفر على ذمة نفس القضايا، الا ان الشخصين اللذين سلما نفسهما الى المخفر اكدا انهما تعرضا للضرب وقدما تقارير طبية تفيد بذلك حسب زعمهم.

واكد مصدر امني ان تحقيقا موسعا سيتم فتحه للوقوف على التفاصيل الكاملة للقضية وادعاء كل طرف من أطراف القضية منهم 3 من رجال الأمن.

وكان 3 ضباط صف من مرتبات دوريات قسم سرية المهام الخاصة الامن العام تقدموا الى مخفر الظهر وقالوا انهم واثناء تجوالهم بالدورية في منطقة الظهر تمت مشاهدة مركبة نوع كرايزلر يقودها كويتي مواليد 1993 وبعد ان طلبوا منه التوقف لاذ بالفرار وقام بالاصطدام بمظلة منزل، وتم ضبطه وتبين ان عليه القاء قبض الى ادارة التنفيذ المدني، وفي هذه الاثناء حضرت مركبة مرسيدس وبها 6 أشخاص وقام احدهم بفتح باب الدورية وتمكين المتهم من الهروب وكسر آخر زجاجها، وتم ضبط كويتي مواليد 1991 كان يقود المرسيدس كما حضر لاحقا للمخفر 2 من الأشخاص الذين شاركوا بالواقعة وهما كويتيان ومعهما تقارير طبية وتم ابلغ وكيل النيابة واحالة الاطراف للنيابة.