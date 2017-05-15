عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة

أنهى رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا مباحث الصليبخات هروب المواطن الذي يعمل في ادارة الفحص الفني وقام قبل 3 ايام بالاعتداء على رجال الامن واستخدام صاعق كهربائي للافلات والهروب، وضبط الصاعق المستخدم، كما ضبطت زوجته وهي عراقيةـ التي قامت بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل.

وقال مصدر ان هناك جملة من الاتهامات ستوجــه للمــوقوف وزوجته تتنوع ما بين مقاومة رجال الامن والتهديد بالحاق الاذى والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي واساءة استخدام وسائل التواصل واهانة موظف عام. وبحسب مصدر امني، فإن مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان وجه بسرعة ضبط المتهم، وعليه تم تكثيف التحريات والجهود التي انتهت الى ان المتهم متوار عن الانظار في منزل بالاندلس ليتم استصدار اذن نيابي وضبطه وزوجته والصاعق.