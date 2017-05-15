أحمد خميس

انتقل فنيو الأدلة الجنائية إلى منطقة السالمية قطعة 3 لرفع الآثار التي يمكن أن يكون مجهولا، أو مجهولة، قد خلفها وراءه، كما انتقل رجال من مباحث حولي أيضا لفتح تحقيق على خلفية بلاغ عن وجود جثة طفل حديث الولادة في كيس نايلون. ومن المقرر أن يقف رجال الأدلة الجنائية على أسباب وفاة الطفل وملابسات الوفاة وما إذا كان ولد ميتا أو قتل ووضع في الكيس.



وكان مؤذن مسجد عبدالرحمن العسعوسي مصري الجنسية قد أبلغ عمليات الداخلية بأنه عند خروجه من المسجد فجر أمس شاهد كيسا يوجد بداخله طفل حديث الولادة متوفى وتم الاتصال على وكيل نيابة حولي الذي أمر بتسجيل القضية باعتبارها جناية وتحت مسمى «وفاة نتيجة شبهة جنائية».