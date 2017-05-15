أحمد خميس

تبادل مواطن واثنان من موظفي مركز الرؤية بمنطقة الزهراء الاتهامات، ففي الوقت الذي ادعى الموظفان ان المواطن اعتدى عليهما، قال الاخير انهما ابرحاه ضربا واستدعت حالته نقله بالإسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج، وكانت العمليات قد تلقت بلاغا بالواقعة فتم توجيه احدى دوريات مخفر المنطقة التي شاهدت بمجرد وصولها المواطن ملقى على الارض، كما شوهد الموظفان المدعى عليهما، وعند الاستفسار عن تفاصيل المشاجرة، اعتدى احد الموظفين على قائد الدورية وهو برتبة وكيل ضابط.



وبعد نقل جميع اطراف المشاجرة إلى المخفر قدّم احد اطراف المشاجرة وهو احد المواطنين تقريرا طبيا جاء فيه توجد خدوش سطحية بالصدر من الامام اسفل الرقبة بالإضافة الى تورم بالرقبة. فيما قدم الموظف الآخر تقريرا جاء فيه توجد سجحات بالصدر والذراع اليمنى وأصابع اليدين وكدمة باليد اليسرى.

وقدم المواطن تقريرا ثالثا جاء فيه توجد خدوش وكدمات بالركبة اليمنى وكدمة باليد اليسرى وقدم احد الموظفين بلاغا اتهم فيه وكيل الضابط بالاعتداء عليه، لكن وكيل النيابة سجلها قضية تحت عنوان «تعدي على موظف عام واعتداء بالضرب على رجل شرطة».