هاني الظفيري - محمد الدشيش

أخمد رجال الاطفاء حريقا شب في منزل بمنطقة الجابرية، وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء قد تلقت صباح امس بلاغا يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة الجابرية وعلى الفور تم توجيه مركز اطفاء حولي الى الحادث بقيادة المقدم مشاري الرشيد، وعند وصول الفرقة تبين ان الحريق اندلع بمخزن معدات واجهزة رياضية خارج المنزل،

من جهة أخرى، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن تسرب غاز أدى إلى حريق مما تسبب في إصابة خمسة عاملين تم نقلهم إلى مستشفى البابطين للحروق في سوق شعبي بمنطقة الشويخ مساء امس، فتم توجيه فرقة إطفاء الشويخ الصناعي بقيادة الرائد عبدالمنعم الفريج لمكان الحادث.