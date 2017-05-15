هاني الظفيري

أسفرت حملات الأمن العام التي نفذت أمس عن ضبط مطلوب لقضية مواقعة ونحو 28 مطلوبا. وبحسب مصدر أمني، فإن مديرية أمن العاصمة ضبطت 28 مطلوبا ومخالفا ومتغيبا، أما في مديرية أمن الأحمدي فقد تم توقيف 3 مواطنين، اثنان منهم مطلوبان لمبالغ مالية وعثر مع أحدهما على مواد مخدرة وأدوات تعاط، فيما كان الثالث متعاطيا وبحوزته مخدرات أيضا، وأحيل الثلاثة الموقوفون الى مكافحة المخدرات.

وفي مديرية أمن الفروانية، تم ضبط مواطن مطلوب مدين بـ 3600 دينار، وآخر مطلوب بـ 1400 دينار، وثالث مطلوب بـ 1188 دينارا والحبس 3 شهور، وأحيل الى جهة الاختصاص، بالاضافة الى فلبيني مطلوب بمبلغ 9721 دينارا، وآسيوي صادر بحقه ضبط وإحضار على ذمة قضية مواقعة بالرضا، وأحيل إلى المباحث الجنائية.