أحمد خميس

توفي ثلاثة مواطنين بينهم امرأة في حوادث تصادم ثنائية وقعت امس بالجهراء ومبارك الكبير والاحمدي.

كانت فرقة العمليات قد ابلغت دوريات المرور بحدوث تصادم واصابة على طريق الفحيحيل مقابل منطقة ابو فطيرة بين مركبتين رباعيتين يقودهما سائقان هنديان واسفر التصادم عن اصابة مواطنة اربعينية كانت بإحدى المركبتين، ونقلت الى مستشفى العدان لكنها توفيت في غرفة الانعاش وسجلت قضية.

وفي مخفر ميناء عبدالله سجلت قضية تصادم ثنائي بين قاطرة ومقطورة صهريج لاذ قائدها بالفرار عقب وقوع الحادث، ورباعية يابانية كان يقودها مواطن عشريني وتوفي نتيجة التصادم، وحسب افادة اسعاف العدان فانه تم طلب الادلة الجنائية والطب الشرعي لمعاينة جثة المتوفى، وسجلت قضية.

وفي الجهراء ورد بلاغ من العمليات بوجود حادث تصادم بين رباعية ووانيت عند العبدلي كيلو 34 وتوفي على أثرها قائد الرباعية.

من جهة اخرى، ابلغت دوريات المرور مخفر ميدان حولي بوجود حالة دهس تعرض لها وافد سيلاني وتم نقله الى مستشفى مبارك، وانتقلت احدى الدوريات الى موقع البلاغ حيث تبين ان الداهس وافد مصري وسجلت قضية.