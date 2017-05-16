المضبوطات ربع دينار للتعاطي ولفافة و«حساس»

هاني الظفيري

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية توضيحا حول الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولة أحد رجال الامن ضبط أحد الأشخاص من أرباب السوابق.

وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة ان احدى الدوريات الأمنية حاولت ايقاف احدى المركبات الرياضية بمنطقة العارضية، الا ان قائدها رفض الامتثال ولاذ بالفرار، حيث قامت الدورية بملاحقته حتى تمكنت من ايقافه.

واشارت الإدارة الى انه، ولدى محاولة رجال الامن ضبط المتهم، قام بمقاومتهم ما دفع أحد افراد الدورية الى استخدام القوة بعد اشتباهه بحيازة المتهم آلة حادة الى ان تمت السيطرة على المتهم وعثر بحوزته على ادوات لتعاطي المخدرات وميزان حساس وكيس صغير بداخله مواد يشتبه بكونها مخدرة.

وبينت الإدارة انه ولدى التدقيق على بيانات المتهم تبين انه مواطن من ارباب السوابق بقضايا مخدرات ومقاومة رجال الامن ومطلوب على ذمة قضية.