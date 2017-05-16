مشاري المطيري

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم آسيوي بحوزته 6.100 كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدرة وكميات من مادة الآيس المخدرة (الشبو) مهربة في طرد بريدي.

وكانت معلومات قد وردت عن قيام المتهم بجلب الهيروين إلى البلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الجوي، وعليه تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وعند قدومه لتسلم الطرد تم ضبطه وبتفتيش الطرد تم العثور على 6.100 كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدرة وكميات من مادة الآيس المخدرة (الشبو) مخبأة بطريقة سرية داخل أجهزة كهربائية، وبالتحقيق مع المتهم أقر بأنه يقوم بجلب المواد المخدرة إلى البلاد تمهيدا لتوزيعها على مروجي المواد المخدرة. واحيل المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.