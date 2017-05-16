محمد الدشيش

تمكن رجال الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة «مادة الحشيش» الى البلاد.

وكانت أجهزة المنظومة الرادارية في إدارة التشكيلات البحرية قد رصدت احدى القطع البحرية «مركب» أثناء محاولتها دخول المياه الإقليمية الكويتية بطريقة غير مشروعة، فتم اعتراض المركب للتأكد من هوية الأشخاص بداخله وتبين وجود شخصين وافدين، ولدى تفتيش المركب عثر على كمية من المواد المشتبه بكونها مخدرة «مادة الحشيش»، وأقر المتهمان بقيامهما بجلبها وتسليمها لأحد الأشخاص على السواحل الكويتية، وعليه تم تكليف فريق أمنى من قوة إدارة الأمن البحري بعمل كمين ومراقبة المنطقة، وتم إلقاء القبض على شخصين آخرين أحدهما من جنسية خليجية والآخر من غير محددي الجنسية بعد مطاردتهما، وأحيل المتهمون الأربعة والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.