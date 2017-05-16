عبدالله قنيص

أسفرت الحملات الأمنية التي شنها قطاع الامن العام بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح واستهدفت تعقب المجرمين ومكافحة الجريمة ومخالفي قانون الاقامة عن إنجاز 546.26 مهمة أمنية خلال الفترة من 1 الى 13 الجاري تمثلت في تلقي 8051 بلاغا، وضبط 98 شخصا مطلوبا جنائيا، وضبط 291 شخصا مطلوبا مدنيا، و410 أشخاص متغيبين وضبط 330 شخصا من مخالفي قانون الإقامة، وضبط 1036 شخصا من دون إثبات، و129 شخصا لحيازتهم مواد مخدرة و30 شخصا آخر لحيازتهم مواد مسكرة، و11 شخصا بتهمة السرقة، و48 شخصا عمالة سائبة، و33 بائعا متجولا، كما تم ضبط 55 مركبة مطلوبة وتحرير 4195 مخالفة مرورية وتحــرير 108 مخالفات مواقف المعاقين وحجز 352 مركبة في كراج الحجز بالمرور، بالإضافة الى مخالفات أخرى.

هذا وأحيل المخالفون إلى جهات الاختصاص.