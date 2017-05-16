أحمد خميس

أدرج اسم وافد اردني على قوائم المطلوبين بعد هروبه بعدما اكتشفت شركة مجوهرات كبرى انه خان الامانة بأن باع لنفسه ذهبا بقيمة 10 آلاف دينار.

وبحسب مصدر امني، فإن وافدا مصريا تقدم الى مخفر النقرة بصفته ممثلا لمكتب محاماة وكيلا عن احدى شركات المجوهرات واتهم وافدا اردنيا بخيانة الامانة، وقال ان المدعى عليه باع 717 غراما من الذهب من محل فرع تابع للشركة واستولى على قيمتها التي تعادل 10 آلاف دينار وهرب.

من جهة اخرى، قدم وافد مصري موكلا عن احدى شركات تأجير المركبات بلاغا الى مخفر السرة متهما مواطنة بخيانة الامانة وقدم بياناتها، وقال انها استأجرت مركبة منذ نهاية مارس الماضي ولم تعدها كما لم تسدد قيمة التأجير واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.