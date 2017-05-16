أحمد خميس

«يطلق كلبين بوليسيين علي لإرهابي وبعث الخوف الى قلبي ويوم امس كاد الكلبان يفترساني، لولا أنني سارعت وأحكمت إغلاق باب الشاليه»، هذا ما قاله مواطن في بلاغ قدمه الى مخفر ميناء عبدالله، وأضاف المواطن في بلاغه الذي حمل عنوان «إهمال في حراسة حيوان» أن الكلبين تهجما عليه حيث كان يقيم في شاليهه الخاص، وحدد المبلّغ اسم صاحب الكلبين، مشيرا الى أن المدعى عليه جارٌ في الشاليه المجاور.

من جهة اخرى، تقدم مواطن «طالب في إحدى الكليات الأجنبية» ببلاغ الى مخفر شرطة بيان يتهم فيه زميل بسبه وإهانته وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.