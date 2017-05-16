أحمد خميس

أصيب خليجي بإصابات خطيرة بعد تعرضه للدهس من جانب مواطنة كانت تقود مركبة صالون يابانية في منطقة الشهداء.

وكان بلاغ قد ورد من غرفة عمليات مديرية امن حولي الى مخفر الزهراء يفيد بوقوع حادث دهس بمنطقة الشهداء، فتم توجيه احدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شوهد شخص مصاب وملقى على الارض، تبين لاحقا انه خليجي كما شوهدت مواطنة اربعينية، ونقل المصاب الى مستشفى مبارك، وذكر التقرير الطبي الخاص به وجود كدمة بالرأس، وسحجات بالوجه وكدمات بالقدمين اليمنى واليسرى، بالإضافة الى كسر في الحوض الأمر الذي تطلب استدعاء جراح ونقل المصاب الى احد الاجنحة وتم تسجيل قضية برقم 54/2017 مرور الزهراء.