أحمد خميس

اتهم مواطن، في بلاغ قدمه الى مخفر شرطة الفنطاس، مجهولا كان يقود مركبة رباعية، قدم رقمها، بالاعتداء عليه دون سبب، وقال المواطن إن الواقعة حدثت في مركز الرؤية، وارفق ببلاغه تقريرا طبيا صادرا من مستشفى العدان، جاء فيه ان المذكور يعاني من خلع باليد اليمنى، وأمر وكيل النيابة بتسجيلها قضية بعنوان اعتداء بالضرب.

من ناحية أخرى، اتهمت مواطنة طليقها بخطف ابنتهما واحتجازها وتعريضها للخطر، وقدمت المبلغة شكوى الى النائب العام قالت إنها سلمت ابنتها لطليقها تنفيذا لحقه في رؤيتها الشرعية، لكنه لم يعدها الى المنزل وسجلت قضية.