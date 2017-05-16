إعداد: عبدالكريم أحمد

طالب المحامي ناهس العنزي بحل مشاكل إدارية تعترض المحامين والمراجعين في بعض المحاكم وإدارات التنفيذ. وقال العنزي خلال حديثه لـ «الأنباء»: إن ما يحدث في بعض المحاكم وإدارات التنفيذ يسيء إلى مرفق العدالة ويعطل مصالح الناس والمتقاضين بسبب تصرفات لا مسؤولة من قبل بعض الموظفين الإداريين.

وأوضح أن المحامين والمتقاضين يعانون من تأخير بإعلان الأوراق القضائية وفقدان الأحكام والصحف الأصلية، رغم وضوح العنوان، مشيرا الى أن غالبية الإعلانات تتم بالمخفر بسبب عدم وجود بعض الموظفين وإغلاق مكاتبهم، الى جانب نقص الموظفين وقلة المحاسبة والمتابعة الإدارية.