أحمد خميس

شرع رجال مباحث الأحمدي في البحث عن مجهول انتحل صفة رجل مباحث وسلب وافدا هنديا 250 دينارا. وقال مصدر أمني إن هنديا من مواليد 1991 أفاد بأن مجهولا أوقفه وأبلغه بأنه من رجال المباحث وسلبه المبلغ.

من جهة أخرى تقدم مواطن إلى مخفر شرطة القيروان مبلغا عن مجهول كسر زجاج مركبته موديل 2012 التي كانت متوقفة مقابل مدرسة ثانوية الراعي النميري، ثم سرق هاتفه من السيارة . ورفض المبلغ اتهام أحد بالسرقة وسجلت قضية سرقة عن طريق تحطيم حرز.

كما أبلغ مواطن مخفر شرطة جنوب السرة عن سرقة هاتفه آيفون 7 خلال وجوده في منطقة مشرف.