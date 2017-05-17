ديوان المحاسبة طلب إعادة ٤٦٠ ألف دينار صرفت دون وجه حق

مشاري المطيري

وجه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري العميد متقاعد بالعمل على استرداد ما تم صرفه لـ 120 ضابطا متقاعدا بدون وجه حق ما بين عامي 2009 و2010 وبإجمالي 460 الف دينار. وتم الاتفاق على ان تقوم الداخلية بمخاطبة التأمينات بكتاب رسمي يحدد قيمة الاستقطاع بما لا يتجاوز 50 دينارا شهريا من الضباط المعنيين لحين الانتهاء مما صرف لكل منهم.

وفي هذا الاطار ثمن رئيس جمعية الضباط المتقاعدين بالجيش والشرطة والحرس الوطني العميد المتقاعد حامد السنافي ونائبه اللواء عبدالرحمن الصقر تعاون وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري مع الضباط المتقاعدين.

وكان الفريق الدوسري قد استقبل بمكتبه امس العميد م. السنافي واللواء م. الصقر لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات الضباط المتقاعدين لمختلف الرتب ولجميع التخصصات الفنية للاستفادة من خبراتهم كمستشارين فنيين ومحاضرين في ضوء استعداداتهم لاقامة الندوات والمحاضرات واعداد البرامج الفنية في شتى المجالات التي تخدم قطاع الجيش والشرطة والحرس.

وناقش الدوسري مع السنافي والصقر عزم الوزارة على استرداد ما تم صرفه للضباط المتقاعدين ما بين 2009 و2010 من متقاعدي ضباط وزارة الداخلية راتب شهرين زيادة على 300 يوم الممنوحة لهم وفق القانون والتي تشمل ما يقارب من 120 ضابطا متقاعدا ومن مختلف الرتب بقيمة اجمالية تصل الى 460 الف دينار كمستحق للوزارة.

وتم الاتفاق على ان تقوم وزارة الداخلية بمخاطبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكتاب رسمي يحدد قيمة الاستقطاع بما لا يتجاوز 50 دينارا شهريا من الضباط المعنيين لحين الانتهاء مما صرف لكل منهم.

وجاء طلب وزارة الداخلية بناء على كتاب ديوان المحاسبة باعادة المبالغ التي صرفت من دون وجه حق للضباط المتقاعدين حول رصيد الاجازات وان تكون وفــق القانــون وهـو 300 يوم التي يتم صرف الاجازات عند التقاعد، ولكن تجاوزا تم منح رواتب شهرين لهم بقرار من الوكيل الاسبق للمتقاعدين في 2009 و2010، وعلى ذلك لا بد من اعادة هذه المبالغ والتي تقدر بـ 460 الف دينار.



وكان كتاب وزارة الداخلية ارسل للتأمينات الاجتماعية بالاستقطاع الشهري غير محدد القيمة، وكان من المتوقع ان يتم استقطاع شهري ما بين 400 و500 دينار مما يشكل عبئا على المتقاعدين في عملية الاستقطاع الشهري، وتمت تسويــة الامر مـع الوزارة بأن يتــم رفـع كتاب الى التأمينات باستقطاع 50 دينــارا مــن الراتب التقاعدي.