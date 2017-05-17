أحمد خميس

شهدت منطقتا الفردوس وصباح السالم خلال اليومين الماضيين واقعتين غريبتين على المجتمع الكويتي تدقان اجراس الخطر الاجتماعي والامني، حيث هدد مواطن شاب اباه المسن بمسدس في الواقعة الاولى، فيما سب آخر أمه المسنة وضربها وهدد شقيقه بكلاشينكوف بالثانية.

ففي القضية الأولى والتي شهدت أحداثها منطقة الفردوس، شرع رجال مباحث الفروانية في البحث عن مواطن اقدم على تهديد والده بالقتل باستخدام مسدس، وهرب الابن المدعى عليه الى جهة غير معلومة على متن مركبة اميركية تاركا خلفه السلاح المستخدم في تهديد الاب الذي تجاوز الـ 70 عاما من عمره وخزينة كان بها 6 طلقات، فيما رفضت الادارة العامة لمباحث السلاح تسلم المسدس المستخدم في عملية التهديد نظرا لعدم وجود متهم ليتم اخطار وكيل النائب العام والذي وجه بتسجيل قضية حيازة سلاح من دون ترخيص (جنايات الفردوس) والتهديد بإلحاق الاذى، واعطاء امر بضبط واحضار المتهم لمواجهته فيما افاد به الاب.

وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا بوجود شروع في قتل بأحد منازل المنطقة، فتوجهت احدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث التقت بمواطن سبعيني أبلغهم بتهجم ابنه عليه بمسدس وتهديده بالقتل ثم لاذ بالفرار على متن مركبة اميركية، قدم رقم لوحاتها، وبانتقال رجال الأمن عثر في مطبخ المبلغ على مسدس مع مخزن ذخيرة به 6 طلقات قال إنها تعود إلى ابنه، وسلم الدورية السلاح والطلقات.

واوضح المصدر انه تم الاتصال على ادارة مباحث السلاح التي افادت بعدم امكانية تسلمه والذخيرة لعدم وجود متهم، وامر وكيل النيابة بتسجيل القضية تحت مسمى حيازة سلاح من دون ترخيص والتحفظ عليه، وطلب تحريات حول الواقعة.

وفي منطقة صباح السالم، سجلت قضية لا تقل غرابة عن الاولى واطرافها ابن عاق وأم مسنة وشقيق المدعى عليه، حيث تم التحفظ على ذخيرة عبارة عن 110 طلقات كلاشينكوف، وجار البحث عن السلاح الذي كاد يستخدمه لتهديد الشقيق وسب الام وقذفها.

وكان مخفر صباح السالم قد تلقى بلاغا بوجود مشاجرة عائلية وتهديد بالقتل بأحد منازل المنطقة، فانتقل قائد المنطقة وبرفقته عدد من الدوريات.

وأفادت المبلغة، وهي مواطنة في الـ 65 من عمرها، عن قيام ابنها من مواليد 1972 بالتعدي عليها بالسب والقذف وتهديدها بالقتل، كما قام بضرب شقيقه الذي افاد بدوره بتعرضه للتهديد بالقتل، وتم ضبط المدعى عليه، وبتفتيشه احترازيا عثر على 110 طلقات كلاشينكوف ولم يعثر على السلاح، كما عثر معه على ادوات يشتبه في استخدامها في التعاطي، واحيل جميع الاطراف الى المخفر، الا ان المبلغين رفضا تسجيل قضية ووقعا اقرارا بذلك، لكن احيلت الطلقات مع المدعى عليه الى ادارة جمع السلاح.