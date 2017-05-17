هاني الظفيري

استنفرت أجهزة في وزارة الداخلية إثر الاشتباه في محتويات شنطة وردية تم رصدها في مواقف المغادرين.



وقال مصدر أمني إن رجال الأمن قاموا بإفراغ المنطقة التي وجدت بها الشنطة الوردية وانتقل على الفور عدد من رجال المتفجرات وتبين من خلال التعامل عن بعد مع الشنطة خلوها من أية مواد غير عادية، وعليه تم حمل الحقيبة والتعامل معها واثبات حالة بالواقعة، وتمت الاستعانة بكاميرات المراقبة للوقوف على هوية صاحب الشنطة وإذا ما كانت تركت بشكل متعمد وهو ما قد يشكل قضية أما في حالة سقوطها من غير عمد من مركبة فهو أمر يعد خاصاً.