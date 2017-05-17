محمد الجلاهمة

تمكنت ادارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من القبض على تشكيل عصابي من الجنسية الآسيوية يقوم باستخراج سمات دخول لوافدين تم ابعادهم عن البلاد نظير مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون.

وكانت معلومات قد وردت للادارة بهذا الشأن وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات تم القاء القبض على احد المتهمين وبعمل البصمة التعريفية له تبين صحة المعلومة، حيث اقر المتهم واعترف بانه تم ابعاده عن البلاد من قبل، ولكنه قام بدفع مبلغ مالي لشخص آخر من الجنسية الآسيوية فقام باستخراج سمة دخول له، وعليه تم القبض على المتهم الثاني واربعة من شركائه المتعاونين معه من نفس الجنسية وأحيل المتهمون الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.