محمد الدشيش

في محافظة الاحمدي تعرض وافدان من الجنسية البنغالية لحادثة ليست الاولى ولكنها مكررة، وقال مصدر امني انه تقدم لمخفر الفنطاس وافد بنغالي وابلغ عن سرقة 270 دينارا من قبل شخص مجهول ادعى بأنه شرطي في وزارة الداخلية، حيث قام بتفتيش الغرفة بعد مداهمتها وسرقة المبلغ المذكور ومن ثم لاذ بالفرار وعليه تم تسجيل قضية بالموضوع واحالتها للمباحث.

ومن جهة اخرى تعرض وافد ايراني في منطقة الرميثية للسرقة من قبل خادمته «المدغشقرية» ومن ثم لاذت بالفرار.

مصدر امني افاد بان الايراني تقدم لمخفر المنطقة وابلغ عنها قائلا انها قامت بسرقة هاتفه النقال الذي دفع لشرائه «واجد فلوس» بالاضافة الى مبلغ 250 دينارا كانت داخل حقيبة توجد بها اوراق رسمية وسلاسل ذهبية وخواتم غالية الثمن وعليه تم تسجيل قضية بالواقعة واحالتها للمباحث.