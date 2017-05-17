أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري دعمه ومساندته للجمعية الكويتية لحماية البيئة، مشيرا الى ان تعاونها مع شرطة البيئة أسهم في انجاز الاعمال المناطة بها وضبط العديد من القضايا البيئية، والعمل على تطبيق قانون حماية البيئة، جاء ذلك خلال استقبال الفريق الدوسري بمكتبه امس رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب التي اعربت عن شكرها وتقديرها للفريق الدوسري على دعم المؤسسة الأمنية للجمعية.

كذلك استقبل الفريق الدوسري امس مدير مكتب البنك الدولي لدى الكويت د.فراس رعد الذي اكد على أهمية تعزيز روابط التعاون بين وزارة الداخلية والبنك الدولي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتسهيل مهمة عمل البنك الدولي والعاملين به لدى الكويت من خلال فرق العمل الخاصة بالتنسيق.