محمد الدشيش

ألزمت المحكمة الكلية مدعى عليه بأن يؤدي لمواطنة مبلغ 58 ألف دينار تعويضا عن الأضرار والأرباح المستحقة لها، وذلك على خلفية وقائع نزاع بينهما، حيث أوقع المدعى عليه في شباكه مواطنة وأوهمها بمشاركته في مشروع تجارى يدر ربحا وفيرا، وذلك مقابل سداد حصة في رأس المال قدرها 20 ألف دينار مقابل توقيعه على إيصال أمانة بذلك المبلغ.

لكنه رفض لاحقا اعادة المبلغ إليها، وتولت المحامية نهى الريس الدفاع عن المواطنة وعقدت لواء الخصومة على المدعى عليه وترافعت أمام المحكمة وتمسكت بأن موكلتها وقعت ضحية لعملية نصب.