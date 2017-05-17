أحمد خميس

ابلغ عسكري في نجدة الاحمدي مخفر الصباحية بتعرض دوريته لحادث تصادم من الخلف عندما كان يقوم بجولة امنية على طريق الملك فهد السريع.

وافاد العسكري في بلاغه بأنه استوقف قائد المركبة التي اصطدمت بالدورية، وتبين لاحقا انه مواطن وكان بحالة غير طبيعية وبحوزته زجاجة بداخلها مادة يشتبه انها مسكرة، وتم تسجيل قضية واحيل المواطن الى جهة الاختصاص.

ومن جهة أخرى تعرضت وافدة إثيوبية للدهس من قبل وافد سوري في منطقة الجهراء وتم نقلها بالإسعاف لمستشفى الجهراء.

وقال مصدر أمني إن «السوري» كان يقود دراجة نارية لم يلحظ الإثيوبية بالرغم من كبر «حجمها» وهي تمر امامه فاصطدم بها بعد ان تفاجأ بها وقد اصيبت بجروح وكسور ما استدعى نقلها للمستشفى واحالة السوري للتحقيق.

على صعيد اخر، شهد طريق الدائري الخامس باتجاه السالمية حادث مروري بين ٣ مركبات مما تسبب الحادث في تلفيات مادية في المركبات واصابات طفيفة لحقت بالسائقين.