هاني الظفيري

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مدير الهيئة العامة لمكافحة الفساد فيما تضمنه من تخطي مواطنة في التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها تعيينها في أي من الوظائف محل النزاع من تاريخ التعيين لزملائها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وقال المحامي مسفر العجمي في دعواه ان موكلته مستوفيه للشروط، وان الثابت بالأوراق أن المدعية تقدمت لشغل الوظيفة التي تتوافق مع مؤهلها العلمي (ليسانس حقوق) بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف بنسبة 90% واجتازت الاختبارات التحريرية بأعلى من النسبة المقررة والمقابلة الشخصية أمام لجنة المختصة وحصلت على الترتيب السابع من ضمن المرشحين وفقا للنتائج المعلنة بنسبة 84.95% إلا أنه تم استبعاد اسمها من كشوف التعيين دون توضيح الاسباب على الرغم من تعيين من هم دونها في الترتيب الوارد بالكشوف.