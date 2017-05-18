أحمد خميس

ناشد 23 عسكريا من غير محددي الجنسية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إعادتهم الى العمل بعد ان تم تسريحهم من الوزارة بناء على كتاب صادر من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين أوصى بتسريح هؤلاء دون سبب واضح.

وقال العسكريون في كتاب تلقت «الأنباء» صورة منه إنهم أمضوا سنوات طويلة في الخدمة وعملوا بأمانة وإخلاص وبعض منهم كان على رأس عمله أبان الغزو العراقي الغاشم، كما أن بعضهم متزوجون من كويتيات وتسريحهم يضر بهم وبعائلاتهم.

وأضافوا: نتذكر بالخير موقفكم خلال توليكم وزارة الدفاع وجاءكم كتاب مماثل بتسريح 12 عسكريا بدون ولم تأخذوا به.