هاني الظفيري

تطور خلاف بين مركبتين في أحد طرقات منطقة سعد العبدالله الى أن ترجل قائدا المركبتين من سيارتيهما وتلاسنا حتى وصل الأمر الى التشابك بالأيدي، واستل أحد الطرفين سلاحا أبيض ووجه الى خصمه خمس طعنات نقل على إثرها الى المستشفى.

وقال مصدر أمني، إن شخصين حضرا الى مستشفى الجهراء في ساعة متأخرة مساء أول من امس، أحدهما ملطخ بالدماء، وتبين أنه خليجي، أفاد مرافقه ـ وهو شقيقه ـ بأن شخصين اختلفا معنا على أولوية المرور بالطريق، وعندما تطور هذا الاختلاف قام قائد المركبة ومرافقه باعتراض طريقنا وترجلا من سيارتهما حيث كان أحدهما يحمل سكينا وقام بتوجيه الطعنات الى جسد شقيقي، حيث كانت اثنتان منها في ظهره و3 في أنحاء متفرقة من جسده، فقمت بإسعافه الى المستشفى دون معرفة للجناة الذين فروا من الموقع الكائن في منطقة سعد العبدالله، وجار التحقيق في الواقعة، فيما أدخل الخليجي غرفة الإنعاش «العناية المركزة».