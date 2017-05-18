محمد الدشيش

اكد رئيس لجنة المناصحة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين ان برنامج اللجنة حقق خطوات متقدمة في التصدي للشبهات والهجمات الفكرية المتطرفة من منطلق مواجهة الفكر بالفكر على اسس علمية وشرعية يقوم عليها نخبة مختارة من المختصين في هذا المجال وكانت لجنة المناصحة والإرشاد لأصحاب الفكر المتطرف عقدت اجتماعها الاول لعام 2017 برئاسة اللواء الديين وبحضور اعضاء اللجنة والمحاضرين.

وناقش الاجتماع نتائج العام الدراسي 2016/2017 وما تضمنته من مواد علمية عامة تهدف الى وضع اساس شرعي للمستفيدين من برامج اللجنة تمهيدا للمرحلة القادمة التي تتضمن التوسع في تقديم مواد أكثر تخصصا في التصدي للشبهات الشرعية والرد على افكار الجماعات المتطرفة، الى جانب استعراض الرؤى المستقبلية للبرنامج.

يذكر أن لجنة المناصحة والإرشاد لأصحاب الفكر المتطرف تختص باعداد وتقديم البرامج العلمية والثقافية المتعلقة بمناهضة الهجمة الفكرية المتطرفة وفق الفكر المعتدل.