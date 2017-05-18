ضبط أكثر من 6 كيلو غرامات «آيس» و«حشيش» و«هيروين» و10 آلاف حبة هلوسة

عبدالله قنيص - هاني الظفيري

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع شؤون الامن الجنائي من تسجيل 38 قضية اتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقبض على 46 متهما، كما تم ضبط 2.358 كيلو غرام من مادة الايس المخدرة، و1.889 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، و1.730 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة، و864 غراما من مادة الكيميكال المخدرة و10.177 حبة من المؤثرات العقلية، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 الجاري.

وبحسب بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه، فإن الادارة قامت بإحالة المتهمين الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في حين تمت إحالة 28 شخصا معاونا لتجار المخدرات إلى الجهات المختصة، و28 مطلوبا للإدارة العامة لتنفيذ الاحكام صادر بحقهم احكام مختلفة ما بين الحبس والغرامة والمطالبات المالية، بالإضافة إلى القضايا المرورية وتصل احكام المتهمين إلى 18 عاما.

وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع نيابة مكافحة المخدرات ومركز علاج الإدمان والمكاتب الاستشارية المختصة في التأهيل والتعافي من آفة المخدرات من خلال استقبال شكاوى الإدمان من ذوي المتعاطين أو من خلال التقدم الطوعي من المتعاطي نفسه لطلب العلاج والتي تجاوزت 25 حالة تمت إحالتهم إلى مركز علاج الإدمان والمكاتب الاستشارية المختصة.

من جانبها، ناشدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني المواطنين والمقيمين بعدم التردد في الإبلاغ عن أي حالة إدمان للتعامل معها، حيث استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العديد من شكاوى إدمان وتعاملت معها بتحويل المدمنين الى الطب النفسي لتلقي العلاج.

كما أكدت الإدارة أنها مستمرة في حملاتها التوعوية التي تحذر من خطر الإدمان وآثاره على صحة الفرد والمجتمع.