محمد الجلاهمة

ابلغ مصدر امني «الانباء» ان ادارة العمالة المنزلية وادارة متابعة المخالفين بالإدارة العامة لشؤون الاقامة نفذت حملة امنية شملت عددا من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في محافظة حولي.

وأوضحت الادارة أنه بعد اتخاذ الإجراء القانوني تم ضبط 25 عاملا وعاملة لمخالفتهم قانون العمل والاقامة وقيامهم بالعمل لدى جهات اخرى غير كفلائهم، كما تم ضبط مواطن يقوم بتأجير العاملات المنزليات بشكل يومي امام أحد المكاتب وضبط وافدة سبق ابعادها عن البلاد بعد التدقيق على بياناتها باستخدام جهاز البصمة التعريفية الحديث وتبين انها دخلت البلاد بجواز سفر مزور، وتمت احالتهم جميعا الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

الى ذلك قال مصدر امني ان مدير ادارة العمالة المنزلية محمد العجمي رفع تقريرا الى مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابة اللواء عبد الله الهاجري بشأن الحملة ورفع مقترح بإبعاد الموقوفين في الحملة.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مجددا اهمية دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة الاسراع في الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل عن اي سلوكيات خاطئة او اي مخالفة للقوانين وضرورة عدم التعامل مع مثل هذه المكاتب الوهمية او المخالفة للقانون حفاظا على حقوقهم واموالهم.