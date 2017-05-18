أحمد خميس

طلب وكيل نيابة الأحمدي إجراء تحريات عن مركبة أميركية لتحديد هوية من كان على متنها وضبطهم على خلفية قضية تحريض على الفسق والفجور والاعتداء بالضرب واتلاف مال الغير.

وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا وشقيقته تقدما الى مخفر شرطة النويصيب وسجلا قضية اعتداء بالضرب والتحريض على الفسق والفجور والاتلاف العمدي.

وقال الشاب ان اشخاصا مجهولين كانوا على متن المركبة المبلغ عنها قاموا بتحريض شقيقته على الفسق فقام بالتصدي لهم فما كان منهم إلا ان اعتدوا عليه وعلى شقيقته بالضرب وأرفق المبلغان تقريرين طبيين في القضية جاء في الأول الخاص بالفتاة وجود سحجة بالساق وكدمتين بالعنق والبطن، اما التقرير الخاص بشقيقها فتضمن وجود سحجات متفرقة وكدمات بالصدر.



وأضاف المصدر انه تمت معاينة المركبة التي كان بها المبلغان وهي رباعية يابانية وتبين حدوث اتلاف بها حيث تم تحطيم الزجاج الخلفي والجانبي الأيمن.