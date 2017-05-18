محمد الجلاهمة

نقل مواطن الى مستشفى العدان متأثرا بإصابته نتيجة مشاجرة وقعت في الوفرة بينه وبين مواطن آخر من أمن المنشآت، أحيل لاحقا الى مخفر الزور.

وكان بلاغ قد ورد من غرفة العمليات بوجود اعتداء بالضرب في مواقف محطة الكهرباء والماء فتم توجيه إحدى الدوريات الى موقع البلاغ، ومنه الى المستشفى لمتابعة حالة المصاب الذي تقرر دخوله لغرفة العمليات.

وذكر التقرير الطبي الخاص بالمواطن المصاب انه توجد جروح قطعية متعددة بالذراعين وجرح بفروة الرأس مع فقدان الإحساس بالإصبع الخنصر، وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية.