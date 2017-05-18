محمد الدشيش

تمكن رجال أمن حولي من ضبط 4 مقيمين آسيويين مروجين للمواد المخدرة في منطقة الجابرية، أول من أمس، وقال مصدر أمني إنه خلال تجوال دورية أمنية في منطقة الجابرية للحفاظ على الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين، اشتبه رجال الأمن بمركبة تترنح يمينا ويسارا وعند الطلب من قائدها التوقف لم ينصع للأوامر، فتمت ملاحقته إلى أن تم ضبطه وتبين أنه بحالة غير طبيعية وبرفقته 3 آسيويين، وبتفتيش المركبة احترازيا عثر بداخلها على 13 حبة مخدرة وبطل خمر محلية الصنع، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

من جهة أخرى، ضبطت دوريات إسناد مبارك الكبير مواطنا أول من أمس في منطقة صباح السالم بحوزته 5 سجائر حشيش، وخليجيا مطلوبا بقضية خيانة أمانة ويحمل بطاقة مدنية منتهية منذ عام 2014، إضافة إلى آسيوي مخالف لقانون الإقامة والعمل، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.

كما تمكن رجال جمارك مطار الكويت الدولي بضبط وافد سيلاني بحوزته 4 كيلوغرامات من مادة القات المخدرة أول من أمس.

وقال مصدر جمركي إن المفتشين لاحظوا على مسافر التوتر والارتباك عند تفتيش حقيبته وعثروا بداخلها على 4 كيلوغرامات من مادة القات المخدرة، وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهة المختصة.