موسى ابو طفرة - مشاري المطيري
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المنظومة الرادارية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل رصدت فجر امس طرادا عراقيا داخل المياه الإقليمية الكويتية وعند انتقال دورية تابعة لخفر السواحل تبين أن الطراد على متنه أربعة اشخاص عراقيين مسلحون قاموا بتهديد الدورية ومحاولة السيطرة عليها تحت تهديد السلاح.
وذكرت الإدارة أن رجال خفر السواحل تعاملوا على الفور معهم وتمكنوا من السيطرة على الطراد والقبض على كافة الأشخاص على متنه وقد أصيب نتيجة هذا التعامل أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة وكذلك أحد الأشخاص العراقيين.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن رجال الإدارة العامة لخفر السواحل سيواصلون جهودهم في تأمين المياه الإقليمية الكويتية وأنهم العين الساهرة على أمن وأمان وطننا الغالي.