ترقية العوضي إلى رتبة فريق متقاعد

أحمد خميس

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عدة قرارات وزارية نصـت على تعيين اللـواء الشيخ محمد يوسف الصباح وكيلا مساعدا لشؤون أمن الحدود «والذي كان قد نقل منها قبل أشهر محدودة»، وتعيين اللواء عبدالله يوسف المهنا وكيلا مساعدا لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وذلك نقلا من وظيفته الحالية، وتعيين اللواء خالد عبدالله الديين وكيلا مساعدا لشئون الأمن الجنائي وذلـك نقـلا مــن وظيفته الحالية.

كما أصدرالجراح قرارا وزاريا بإحالة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 18/5/2017 ويمنح رتبة فريق.



الى ذلك، أبلغت مصادر أمنية «الأنباء» بأن وزارة الداخلية تدرس دمج بعض القطاعات، مشيرة الى ان الجراح بصدد رفع أسماء ضباط برتبة لواء إلى مجلس الوزراء لتسميتهم وكلاء مساعدين جددا.