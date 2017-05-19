أحمد خميس

سجل عسكري يعمل في إدارة المرور «المهام الخاصة والمواكب» كويتي الجنسية قضية حملت عنوان «التعدي على موظف عام» متهما مواطنا بالاعتداء عليه وضربه أثناء أدائه مهام عمله.



وبحسب مصدر امني، فإن المدعى عليه ويدعى (ع.ح) من مواليد 1997 تقدم الى مخفر شرطة بيان مسجلا قضية بتصنيف جنحة، وقال المبلغ انه كان يسير على طريق الفحيحيل السريع باتجاه الكويت مقابل منطقة بيان حينما شاهد شخصا يرتكب مخالفة مرورية جسيمة عبارة عن السير في أقصى الحارة اليمين وبسرعة كبيرة، وعليه قام بتشغيل فلاشر الدورية والانطلاق وراءه ومن ثم تم توقيفه وتبين انه مواطن وإبلاغه بأنه مخالف.



ولدى طلب العسكري من المخالف الإجازة والدفتر رفض، ليقوم رجل الأمن بالطلب منه الدخول الى الدورية، الا ان المدعى عليه، بحسب زعم المدعي، قام بضربه، وأحضر المجني عليه تقريرا طبيا يفيد بوجود كدمة على الشفة السفلى مع جرح سطحي في الشفة، مشيرا الى ان الإصابة نتيجة تلقيه لكمة في الفك السفلي.