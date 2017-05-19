محمد الجلاهمة

وجه وكيل النائب العام الى مواطن من مواليد 1984 قضيتين وهما الاشتباه في حالة غير طبيعية والاعتداء بالضرب على رجال الامن والاصابة.



جاء ذلك بعد ان قال رجلا امن ان المتهم اعتدى عليهما على طريق الصبية كيلو 107 وكان في حالة غير طبيعية.



وبحسب مصدر امني، فإن دوريات النجدة (تأمين الطرق الخارجية) وتحديدا وكيل عريف وشرطي قالا انهما شاهدا مركبة تترنج ما يوحي بأن قائدها في حالة غير طبيعية، وعليه تم الطلب منه التوقف لينزل من مركبته ويعتدي على رجلي الامن بالضرب، وقدم وكيل العريف تقريرا طبيا جاء فيه: اعتداء من آخرين وبفحص الانف تبين جرح قطعي صغير بالانف مع نزيف من فتحة الانف اليسرى مع اشتباه كسر بعظمة الانف، كما ذكر في تقرير طبيب الاشعة، كما تم عرض المتهم ـ مواطن ـ على الطبيب وجاء بالتقرير الطبي ادعاء اعتداء بالضرب من الآخرين ويوجد جرح سطحي 2 سم في فروة الرأس ولا توجد اي اصابات اخرى، وعليه تم الاتصال على وكيل النائب العام فرج الصغير وامر بتسجيل قضية واحالتها الى النيابة.