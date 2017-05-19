هاني الظفيري

احتجز عريف في السجن المركزي داخل نظارة مخفر الصليبية بعد الطلب منه نزع ملابسه العسكرية وذلك بعد ان امر وكيل النائب العام الاستاذ عيسى الحاظر بتسجيل قضية بتصنيف جنايات ضد العريف.

وحول تفاصيل القضية التي انتهت بحبس عسكري، حيث احال رئيس قسم التحقيق من ادارة السجن المركزي مقدم حقوقي محمود الطراروة الى مخفر الصليبية كتابا مفاده ان السجين (ف. ج- مواطن) طلب تسجيل قضية ضد العريف (ع.س)، وعليه تمت احالة السجين الى مستشفى الفروانية، وتبين وجود كسر بعظمة الزند كما هو مبين بالتقرير الطبي اثر تعدي العريف عليه بالضرب.