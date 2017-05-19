عبدالله قنيص

بأمر من محقق مخفر القشعانية تم تعميم أوصاف مركبة وانيت موديل 2015 على عموم الدوريات، وأمر بضبط وإحضار المركبة لأنها مسروقة، فيما أمر وكيل نيابة الجهراء بتسجيل القضية تحت عنوان سرقة مركبة، وطلب من المباحث التحري عن الواقعة، وبحسب مصدر امني فإن وافدا هنديا قال في بلاغه انه يعمل لدى شركة تجارة عامة وانه وحينما كان على طريق الشيخ جابر الأحمد عند الكيلو 43 شاهد مركبة بها شخصان حيث تم الطلب منه التوقف، وقال المبلغ ان المركبة التي كان بها اللصان سارت الى جواره وتمت المناداة عليه بأنهما رجلا أمن، وهذا ما دعاه الى التوقف ليقوم احد اللصين بالطلب منه النزول من المركبة لتفتيشها، ومن ثم صعد الى داخلها وهرب بها.