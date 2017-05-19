محمد الجلاهمة

واصل قطاع الامن العام اداءه المتميز عبر انتشاره اللافت والحملات الامنية التي ينفذها في عموم البلاد وعلى مدار الساعة، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها انه وضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وملاحقة المطلوبين والمخالفين وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، نفذت عدة حملات أمنية في نطاق محافظة حولي خلال الفترة من 14/5 حتى 16/5 بإشراف مدير عام مديرية أمن محافظة حولي العميد عابدين علي العابدين، وتنفيذ رئيس قسم الدوريات المقدم حمد راجح الزوير.

وأسفرت الحملات عن ضبط 12 مطلوبا ومتعاطيا، كما حررت 233 مخالفة مرورية، وحجز 17 مركبة مخالفة.



وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن الحملات الأمنية تأتي ضمن نهج عملي وميداني مدروس وتشمل جميع محافظات البلاد لضبط الحالة الأمنية ورصد المخالفين والمتجاوزين وذلك في ظل خطة شاملة تنتهجها وزارة الداخلية لخفض نسبة الجريمة في البلاد.